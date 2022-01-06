Кража телевизора в Якутске 📺

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутск с сообщением о краже телевизора стоимостью 15 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина.

Выяснилось, что вечером подозреваемый проходил мимо частного дома и заметил, что там не горит свет. Воспользовавшись отсутствием хозяев, он проник на частную территорию. Во дворе он нашел железную трубу, которой разбил окно, и проник внутрь. Затем злоумышленник похитил телевизор и скрылся. Похищенное он сбыл, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.