Кража после похорон произошла в Мирном

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с заявлением о краже обратилась жительница Мирного. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в сарай и похитили принадлежащее ей имущество на общую сумму 120 тысяч рублей.

В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32–летний мужчина.

По данным следствия, незадолго до происшествия подозреваемый помогал потерпевшей хоронить собаку. В поисках лопаты он зашел в сарай и приметил вещи, которые в будущем можно сбыть. В один из дней он решил наведаться туда вновь. Проникнуть внутрь не составило труда — хозяйственная постройка была не заперта. Похитив 6 автомобильных шин, 2 насосные станции, а также 2 оборудования для мойки машины, злоумышленник скрылся. Похищенное имущество, как и планировал, сбыл.

Возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.