Краткие итоги парламентской недели

Прошедшая неделя депутата Госдумы РФ от Якутии Галины Данчиковой была не менее насыщенной. Член профильного комитета по бюджету и налогам представляла позицию комитета на пленарных заседаниях, отстаивала интересы северян в думском комитете по труду, работала с правительством республики по актуальной для развития региона повестке. На заседании Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, где обсуждался законопроект о внесении изменений в ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» в части модернизации механизма реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, парламентарий озвучила актуальную для Якутии проблему. А именно, создание условий для доступа к своевременной постановке на учет в службе занятости. В республике 168 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов и отмечаться каждые две недели, как того требует действующее законодательство, их жителям, ищущим работу по вакансиям, просто не реально.

Напомним, «Единая Россия» и Минтруд РФ работают над новой редакцией федерального закона «О занятости населения», он будет рассматриваться парламентариями уже в осеннюю сессию. Депутат Галина Данчикова намерена проработать эти вопросы с региональными структурами и внести в законопроект поправки.

На прошедшей неделе Госдума приняла федеральный закон, позволяющий самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через Единый портал госуслуг. Аналогичную возможность получают граждане стран Евразийского экономического союза. Представляя законопроект на пленарном заседании, член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова отметила, что изменения вносятся в ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Поправками предоставляется дополнительная возможность физлицам взаимодействовать с налоговыми органами через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Помимо россиян и граждан других государств Евразийского экономического союза, на льготный налоговый режим смогут перейти граждане Украины, ДНР и ЛНР.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан введен в 2019 году и будет действовать в течение 10 лет.

Внесены поправки в резонансный закон об ответственном обращении с животными. Из семи принятых поправок две инициированы депутатом от Якутии Галиной Данчиковой. Первая касается обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан от причинения вреда безнадзорными животными. Другими словами, законом предусматривается подготовка правительством РФ методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными для предотвращения нападений на людей.

Второй поправкой органы госвласти субъектов РФ наделяются полномочиями устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Вместе с законом депутаты рассмотрели проект постановления Госдумы , в котором прописаны рекомендации правительству РФ разработать и принять ветеринарные правила содержания домашних животных и животных без владельцев. Актуальными для Якутии предложениями Данчикова назвала разработку федерального проекта о создании сети приютов для животных. Речь идет о строительстве приютов по типовым проектам с софинансированием из федерального бюджета. А также установлении порядка маркирования и учета домашних животных и животных без владельцев.

Первое чтение прошел законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, которыми уточняются особенности налогообложения участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Представляя позицию ответственного Комитета по бюджету и налогам с содокладом на пленарном заседании выступила депутат Галина Данчикова.

Законопроектом предусматривается предоставление права субъектам РФ устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для налогоплательщиков, заключивших специальный инвестиционный контракт в соответствии с ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Как отметила парламентарий Данчикова, в настоящее время как никогда нужен долгосрочный преференциальный режим для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет России. По мнению авторов законопроекта, одним из механизмов привлечения крупных частных инвесторов, которые заинтересованы в новых технологических решениях, является заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Парламентарий уточнила, что действующим законодательством для них предусмотрены преференции в виде пониженных ставок по налогу на прибыль организаций до 0% и в федеральной, и в региональной части на весь срок действия контракта. Но для СПИК, заключенных до августа 2019 года, применение налоговых льгот ограничено 2025 годом.

Чтобы исключить эти налоговые ограничения правительство РФ выступило с законодательной инициативой, которая в нынешних условиях является своевременной, подчеркнула Галина Данчикова.

Подводя итоги недели, парламентарий отметила еще один важный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Дети-сироты и те, кто потерял родителей во время учебы в школе, смогут получать поддержку от государства не до 18 лет, как это предусмотрено сейчас, а до окончания школы

Среди мер социальной поддержки — обеспечение бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения позволят установить единые подходы к регламентации вопросов оказания социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя», — отмечается в пояснительной записке.

Также в закон была внесена поправка, в соответствии с которой студенты вузов, обучающиеся на платной основе и в период обучения потерявшие обоих или единственного родителя, смогут перевестись на бюджет.