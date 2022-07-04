Краткие итоги парламентской недели Галины Данчиковой

Подводя итоги очередной парламентской недели депутат от Якутии, член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова акцентировала внимание на актуальной повестке..

Парламентариями принят закон об исполнении федерального бюджета за 2021 год. В прошлом году в российскую казну поступило 25,286 трлн рублей, расходы составили 24,762 трлн рублей, профицит бюджета — более 524 млрд рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на эффективность расходования каждого бюджетного рубля. Он обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову предоставить информацию об исполнении бюджета в регионах.

Через резервный фонд Правительства РФ были перераспределены более 4 трлн рублей, из которых на профилактику и устранение последствий коронавирусной инфекции направили 1,1 трлн рублей, на финансовое обеспечение Послания Президента прошлого года, а также объявленные Президентом выплаты — 0,9 трлн рублей.

По словам главы ведомства, дополнительные средства, направленные на борьбу с коронавирусом, восстановление экономики и поддержку бизнеса сработали. Рост ВВП составил 4,7%, более динамично происходило восстановление экономики.

Важным депутат назвала принятый федеральный закон о бесплатном двухразовом питании в школах детей с ограниченными возможностями здоровья.

Правовым документом установлен единый порядок предоставления этой льготы по всей стране вне зависимости от формы обучения. Как пояснила Галина Данчикова, сейчас в одних регионах детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на домашнем обучении, выдают сухой паек, в других — денежную компенсацию, а в третьих — ничего не выдают.

Изменения в действующее законодательство устраняют правовой пробел, устанавливают единый для всех регионов подход и определяют источники финансирования. Это могут быть средства муниципального, регионального и федерального бюджетов, сказала депутат.

Сегодня в стране из 17 млн российских школьников более 700 тысяч — дети с ограниченными возможностями здоровья. Около 95 тыс. из них проходят обучение на дому.

Один из актуальных законов, принятый на прошлой неделе – поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за загрязнение территорий отходами производства и потребления.

Так, например, за выгруженные отходы производства вне объектов их размещения или накопления граждане заплатят штраф в размере от 10 тыс.до 15 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

За повторное совершение указанного правонарушения размер штрафа увеличивается в два раза. Законом также предусмотрена конфискация транспорта, с которого сгружают мусор в промышленных масштабах.

Новые положения КоАП будут действовать и в отношении сброса мусора в лесах. Фиксировать такие правонарушения предложено с помощью камер фотовидеонаблюдения и специализированными фотоловушками.

Штрафы будут повышены с момента вступления закона в силу, а положения о новых составах административных правонарушений и их фиксации начнут действовать с отсрочкой в 180 дней. Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений государственной политики страны. Галина Данчикова выразила уверенность, что принятый закон будет способствовать соблюдению гражданами требований законодательства в сфере экологии и общему развитию правовой культуры.

Во втором, основном, чтении принят законопроект о создании с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».

Комментируя документ, член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова отметила, что законопроектом предлагается оптимизировать действующие структуры, что значительно упростит получение гражданами всех социальных выплат, которые будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

Вместе с основным законопроектом депутатами приняты сопутствующие поправки в действующее законодательство — Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты, пояснила депутат.

Как уже сказано выше, для граждан упрощается процедура получения социальных выплат. При этом перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и маломобильных граждан. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», сказала Галина Данчикова.

Парламентарий акцентировала внимание на важных, в первую очередь, для граждан, направлениях. В частности, о поддержанной депутатами поправке о студотрядах. Молодые люди получают дополнительный плюс — они будут застрахованы, их пенсионные права будут формироваться, что позитивно скажется на их дальнейшей пенсии при наступлении соответствующего страхового случая.

С 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. То есть, размер больничного листа, пособия по уходу за ребенком, в связи с беременностью и родами, увеличится с 2023 ода до 2025 года в полтора раза. Эти выплаты будут предусмотрены и для тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами, сказала Данчикова.

Что касается освобождаемых помещений, то по решению правительства РФ, они будут использованы для социальных целей — там будут открыты бюро медико-социальной экспертизы, социальные учреждения для лиц престарелого возраста, пожилого возраста и так далее. В целом, объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов, резюмировала депутат.

Еще один законопроект, на котором акцентировала внимание депутат, касается льгот по оплате капитального ремонта. Документ одобрен парламентариями в первом чтении.

«Авторы законопроекта предлагают упростить процедуру получения льготы по взносам на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Другими словами, пожилые граждане и инвалиды не будут собирать по инстанциям необходимые документы для оформления права на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Это будут делать организации, принимающие решения о назначении таких льгот, сказала Галина Данчикова.

Парламентарий отметила, что компенсация платежей за капитальный ремонт в многоквартирных домах введена в 2015 году. Она устанавливается законом субъекта Российской Федерации и может предусматривать как частичное, так и полное освобождение от уплаты взносов за капремонт граждан определенных категорий, например, инвалидов I и II групп или неработающих собственников жилья при достижении ими возраста 70 или 80 лет.

На прошедшей неделе депутат Госдумы Галина Данчикова дважды выступила на пленарных заседаниях.

С содокладом парламентарий представила позицию профильного Комитета по законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Речь идет о выводе из под акциза спиртосодержащих полиграфических красок.

«Это особенно важно сейчас, чтобы поддержать отечественную полиграфическую отрасль. Предложение отнести спиртосодержащие краски к неподакцизным товарам поможет кратно снизить зависимость от иностранных поставщиков и развивать производство отечественных товаров, — подчеркнула парламентарий.

Галина Данчикова пояснила, что в случае принятия законопроекта снизится налоговая нагрузка на отечественных производителей полиграфических красок, так как снизится себестоимость используемого для ее производства денатурированного спирта, также отмена акциза повлияет на произведенную с ее использованием продукцию.

На прошедшей неделе депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, об исключающие налоговые ограничения для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

По словам Данчиковой, представившей законопроект на пленарном заседании, сегодня как никогда нужны долгосрочные налоговые преференции для проектов, от реализации которых зависит технологический суверенитет России.

Безусловно, одним из главных событий недели Галина Данчикова назвала состоявшиеся в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина прошли большие парламентские слушания по вопросам развития системы высшего отечественного образования.

На каких принципах она будет строится, участникам слушаний рассказал руководитель Минобрнауки Валерий Фальков. Министр сообщил, что осенью будет представлен комплекс мер по переходу от Болонской системы к национальной системе высшего образования.

На проходивших практически в ежедневном режиме заседаниях Комитета по бюджету и налогам депутаты рассматривали приоритетные законопроекты по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства.