Красота вне времени: якутская Одри Хепбёрн

Редкие фото…

Крайне редкая и неземная красота❤️😍

I Вице-мисс «Виртуальная Якутия» Мария Троицкая для обложки журнала Журфикс.

Напомним, в 2006 году чуть не потеснила на конкурсе «Виртуальная Якутия» саму Полину Протодьяконову. В итоге, стала вице-мисс. Больше о девушке ничего неизвестна, да и не очень она публичная.