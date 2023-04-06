06.04.2023
08:48
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Светская хроника
Красота вне времени: якутская Одри Хепбёрн
Редкие фото…
Крайне редкая и неземная красота❤️😍
I Вице-мисс «Виртуальная Якутия» Мария Троицкая для обложки журнала Журфикс.
Напомним, в 2006 году чуть не потеснила на конкурсе «Виртуальная Якутия» саму Полину Протодьяконову. В итоге, стала вице-мисс. Больше о девушке ничего неизвестна, да и не очень она публичная.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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