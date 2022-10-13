Красота-то какая, аж дух захватывает😍😍!

С 4 по 5 октября в Ханты-Мансийске прошла Всероссийская выставка-дефиле «Нарядная Россия», в которой приняли участие мастерицы из Республики Саха (Якутия).

Свои самые лучшие работы представили: Народный мастер РС(Я) Людмила Жиркова, мастерицы творческой студии «Уктэл» Валентина Порядина, Февронья Порядина и Валентина Романова.

Посетители выставки из разных регионов Российской Федерации подходили к экспозиции и восхищались качеством представленных работ. География участников обширна: 32 мастерицы из Республик Алтай, Татарстан, Бурятия, Саха (Якутия) и Башкортостан; Оренбургской, Псковской и Тюменской областей; Югры и Ямала, Забайкальского края и Дальнего Востока.

«Необычно и талантливо! Потрясающие, уникальные костюмы! Хвала тем, кто сохраняет, приумножает, транслирует многовековую культуру своего народа!» — так отзывались зрители о дефиле, прошедшем в КТЦ «Югра-Классик», где участники продемонстрировали работы, созданные как с учетом традиционных технологий, так и отвечающие требованиям современной моды.

Организаторами выставки-дефиле выступили: «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова», Окружной Дом народного творчества, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

Мастера и мастерицы народных и авторских костюмов продемонстрировали свою искусность в трёх направлениях: показ «Народное дефиле», выставка «Коллекция традиционного костюма», мастер-класс по созданию элементов традиционного костюма.