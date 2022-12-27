27.12.2022
22:12
97

Праздники

Красота! Семья из Бердигестяха превратила свою усадьбу в новогоднюю сказку

Посмотрите, как красиво украсила в Новому году свой дом и усадьбу многодетная семья Ахмета и Ульяны Федоровых из Бердигестяха Горного улуса. Красота! тгк @silatrudagorny

Фото: тгк @silatrudagorny
Источник: тгк @silatrudagorny

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх