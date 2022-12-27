Красота! Семья из Бердигестяха превратила свою усадьбу в новогоднюю сказку

Посмотрите, как красиво украсила в Новому году свой дом и усадьбу многодетная семья Ахмета и Ульяны Федоровых из Бердигестяха Горного улуса. Красота! тгк @silatrudagorny

Фото: тгк @silatrudagorny Источник: тгк @silatrudagorny

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх