Красота рядом…

Зимний «Тукулан».

Красота нашей природы-это чудо, которое завораживает нас всех своим великолепием и разнообразием в разную пору года и в любое время суток. Бог создал красоту, чтобы ею любоваться. Красивым кажется все, на что смотришь с любовью.