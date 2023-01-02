02.01.2023
13:25
251

Природа

Красота рядом…

Зимний «Тукулан».

Красота нашей природы-это чудо, которое завораживает нас всех своим великолепием и разнообразием в разную пору года и в любое время суток. Бог создал красоту, чтобы ею любоваться. Красивым кажется все, на что смотришь с любовью.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх