08.09.2022
09:44
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Природа
Красота природы: Завораживающая радуга над карьером
Фотофакт. Над карьером «Юбилейный» в Мирнинском районе повисла красивая радуга.
Какое красивое природное явление!
Кажется, что уходящее лето напоследок радует нас такими красивыми видам.
Радуга является одним из красивейших и волшебных явлений природы. Она завораживает не только детей, но и взрослых. Это явление можно увидеть во время или после окончания дождя, в бурлении красивого водопада и в весёлых брызгах фонтана.
Фото: из соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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