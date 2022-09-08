08.09.2022
09:44
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Природа

Красота природы: Завораживающая радуга над карьером

Фотофакт. Над карьером «Юбилейный» в Мирнинском районе повисла красивая радуга.

Какое красивое природное явление!

Кажется, что уходящее лето напоследок радует нас такими красивыми видам.

Радуга является одним из красивейших и волшебных явлений природы. Она завораживает не только детей, но и взрослых. Это явление можно увидеть во время или после окончания дождя, в бурлении красивого водопада и в весёлых брызгах фонтана.

Фото: из соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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