Красота природы: Завораживающая радуга над карьером

Фотофакт. Над карьером «Юбилейный» в Мирнинском районе повисла красивая радуга.

Какое красивое природное явление!

Кажется, что уходящее лето напоследок радует нас такими красивыми видам.

Радуга является одним из красивейших и волшебных явлений природы. Она завораживает не только детей, но и взрослых. Это явление можно увидеть во время или после окончания дождя, в бурлении красивого водопада и в весёлых брызгах фонтана.