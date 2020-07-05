Красота по-якутски

Издревле длинные косы считались одним из основополагающих критериев женской красоты и здоровья. Ими любовались, их воспевали, про них писали стихи, новеллы, они спасали в сказках, они служили выражением и образом любви. Густые, ухоженные волосы в наше время не редкость, современные средства ухода позволяют поддерживать их прекрасное состояние. А вот длинная роскошь ниже колен, а то и до пят – это уже величайшая диковинка! Оказалось, что обладательниц такого чуда в Якутии немало.

К национальному празднику Ысыах Парк культуры и отдыха Якутска объявил фотоконкурс «Уhун суhуох». Прекрасные якутянки отозвались на призыв на страницах Инстаграм. Невозможно не охнуть и не ахнуть! Длинная коса — сила и краса! Наша редакция тоже впечатлена и восхищена — получился такой парад красоты, очарования и женственности!