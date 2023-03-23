23.03.2023
15:17
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Спорт

Красота и грация: Чемпионат Якутии по фитнес-аэробике соберет сильнейшие команды

Ждем динамичных и ярких выступлений.

26 марта во Дворце спорта «50 лет Победы» состоится XIX Чемпионат и Первенство Республики Саха (Якутия) по фитнес-аэробике.

Участие примут сильнейшие команды республики. Согласно положению, участники будут разделены на три группы – группа А (команды, которые участвуют в соревнованиях более 1 года), группа Б (начинающие команды, которые занимаются максимум год) и группа В (команды студентов СПО и ВПО). Обязательным условием участия служит наличие единого соревновательного костюма.

Соревнования пройдут по действующим правилам FISAF. На выступление будет выделено 1,40 – 2 минут.

Команды, вошедшие в тройку призеров, будут награждены памятными медалями, грамотами и кубками.

Программа:

26 марта (воскресенье)

09:00-11:00 – мандатная комиссия;
11:15 – торжественное открытие соревнований;
12:30 – полуфинальные соревнования мини-кадеты, кадеты (гр. А, Б);
13:30 – полуфинальные соревнования юниоры (гр. А, Б), взрослые (гр. А, Б, В);
14:30 – судейский брифинг;
15:00 – финальные соревнования мини-кадеты, кадеты, юниоры, взрослые;
16:30 – награждение победителей.

  • в программе могут быть изменения

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба УФКиМС

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