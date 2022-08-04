Красота без граней, или необязательно худеть, чтобы быть красивой

Стандарты красоты меняются почти каждый день и угоняться за ними практически невозможно. Если вспомнить, то не так давно в моде была экстремальная худоба и выпирающиеся ключицы. Однако, чуть позже модным стало спортивное телосложение, а затем трендовыми стали девушки с пухлыми губами и тонким, носиком. Сегодня же главенствует понятие бодипозитива и стилисты, визажисты, дизайнеры склоняются к максимальной естественности.

Мир моды знает имена моделей plus-size Эшли Грэм, Бишамбер Дас, Кэндис Хаффин. Они такие же, как мы: с растяжками, целлюлитом, животиком. Но, приняв ситуацию и полюбив себя, они достигли успехов на творческом поприще. Благодаря их принятию себя, многие женщины — домохозяйки, учительницы, журналистки, молодые мамы и многие другие — посмотрели на свое отражение в зеркале и, пожалуй, впервые за много лет улыбнулись себе.

Но порой найти в магазинах качественную одежду большого размера с правильным кроем и достойным дизайном — задача непростая. Поэтому почти для всех женщин с пышными формами шопинг — ненавистное занятие.

В Якутске, торговом центре «Оптимист», в магазине российского бренда ELIS представлена модная, женская одежда Lalis от 42 по 56 размеры. Женщины с роскошными формами могут здесь приобрести платья-футляр, платья в длине миди, льяные брюки, брюки из экокожи, джинсы, жакеты, блузы и юбки.

Каждая модель одежды имеет отличный и современный дизайн, подчеркивающий только достоинства женской фигуры.

Бренд ELIS не ставит перед собой цель просто закрыть базовые потребности девушек нестандартных размеров, а наоборот, перекладывает актуальные тенденции на плюс-сайз-силуэты, стараясь выделить любимых покупательниц из толпы.

Магазин ELIS предлагает ТОТАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ -50% НА ВСЮ летнюю коллекцию!

Женская красота — безграничная, всеобъемлющая, потрясающая. Необязательно худеть, чтобы быть красивой, а за красивой одеждой — в магазин ELIS.