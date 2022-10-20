Красочная выставка открылась в Якутске

19 октября в Арт-салоне «Симэх» открылась многогранная и красочная выставка народного мастера РС(Я) Александры БАИШЕВОЙ «Ийэттэн кэрэни утумнаан…».

Высокое звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)» рукодельница Александра Семеновна получила сегодня из рук первого заместителя министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислава ЛЕВОЧКИНА.

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Со словами поздравления и восхищения многогранным творчеством мастерицы выступили: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Алена АТЛАСОВА, директор АУ РС(Я) «Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх»» Яна ИГНАТЬЕВА, руководитель отдела развития народных художественных промыслов Центра Дмитрий ОСИПОВ, глава села Төҥүлү Мегино-Кангаласского улуса Василий ЭВЕРСТОВ, директор МАУК «Дом Олонхо-РЦНТ им. Г.Г. Колесова» МР «Мегино-Кангаласский Улус» Евдокия ИВАНОВА.

Ведущий специалист Республиканского Дома народного творчества Александра ВАСИЛЬЕВА вручила знак «За развитие художественного творчества».

Обладательница шикарного голоса и гран-при «Туой-Хайа» 2021 года Инна ДОНСКАЯ душевно исполнила песню собственного сочинения. Специалист Центра «Симэх» Виктор ИГНАТЬЕВ также выступил с оригинальным музыкальным номером.

Выставка работает с 19 по 31 октября 2022 года по адресу: ул. Аржакова, д. 6 (Арт-салон «Симэх»). Цена билета: 100 руб., детям 50₽.