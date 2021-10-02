«Красный шаман» открыл 30 сезон ТЮЗа Якутии

1 октября Театр юного зрителя Якутии открыл свой новый 30-й театральный сезон поэмой — олонхо «Красный шаман» Платона ОЙУНСКОГО, режиссер Карл СЕРГУЧЕВ, художник Саргылана ИВАНОВА, музыкальное оформление Александра ИЛЬИНА. Открытие театрального сезона посвятили большому событию в жизни республики 100-летию образования Якутской АССР и 30-летию Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия).

Торжественную часть программы открыл художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Прокопьевич ПАВЛОВ, он поделился со зрителями о дальнейших планах ТЮЗа, отметил что наш театр является участником новой программы «Пушкинская карта», где молодежь от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия. Также Алексей Прокопьевич вручил добровольцам театра, активным участникам борьбы с лесными пожарами Благодарственные письма от имени Общественного добровольческого штаба Республики Саха (Якутия) по борьбе с лесными пожарам, вручил удостоверение артиста новым работникам театра.

Поэму-олонхо “Красный шаман” Платон Ойунский написал в 1925 году. Оригинальная современная режиссура, сценография и музыка на основе удивительной красоты богатства языка Олонхо, никого не оставили равнодушными.

Красного шамана с самой премьеры играет заслуженный артист Республики Федот ЛЬВОВ, который держит интерес зрителей с первой и до последней минуты, под стать ему исполнители всех ролей. Недаром этот спектакль становился лауреатом многих российских и международных фестивалей и конкурсов.

С открытием нового театрального сезона, пусть грядущий год принесет еще много ярких свершений и побед!