Красный крест открыл в Якутске сбор помощи беженцам Донбасса

Российский Красный Крест открыл в Якутске точку сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Донбасса

А также начал общенациональный сбор средств.

В 36 регионах России на базе региональных отделений Российского Красного Креста организованы точки сбора гуманитарной помощи, сообщает портал «Открытые НКО».

«На базе 17 из них при этом организованы единые Центры помощи. Они аккумулируют всю гуманитарную помощь, поступающую во все точки сбора. Уверен, мы сможем обеспечить людей всем необходимым и удовлетворить все потребности и нужды», – рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Единые Центры помощи находятся в Санкт-Петербурге, Севастополе, Белгородской, Саратовской, Тульской и Псковской областях, в Республиках Хакассия и Тыва, а также в Новосибирской и Орловской областях и в Алтайском крае.

Также Российский Красный Крест начал сбор пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Сделать Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте организации.

Оказать гуманитарную помощь могут все желающие. Российский Красный Крест в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ подготовил памятку по сбору вещей для людей, прибывших из Донбасса. Принести вещи можно в региональные отделения Российского Красного Креста. Их адреса указаны ниже.

Сотрудники красного креста отмечают, что самые оперативные потребности связаны с нуждами детей. В четверг, 24 февраля, на центральный склад #МЫВМЕСТЕ поступили детские горшки – всего 1500 единиц. Накануне в регион прибыла также фура с канцелярией – раскрасками, карандашами, фломастерами, ластиками и многим другим – всего 43500 единиц. В ближайшие дни РКК направит новые партии гумпомощи в другие регионы, где разместили переселенцев.

Адрес, по которому можно передать помощь вынужденным переселенцам

Республика Саха (Якутия): г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 10, 2-ой этаж, актовый зал