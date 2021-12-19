19.12.2021
20:16
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Желток

Красному Петру Аммосову было неприятно слушать Владимира Владимировича

17 декабря, во время очередного пленарного заседания в Госдуме РФ на рассмотрение был внесен законопроект о внесении изменений в отдельные статьи федерального закона «Об ответственном обращении с животными», которые касаются содержания и выгула.

В частности, предлагалось наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные требования к порядку содержания и выгула домашних животных, помимо установленных федеральным законом, с учетом климатических условий и исторических и культурных традиций коренного населения.

«Выбор Якутии» — депутат коммунист Петр Аммосов возмутился не очень корректным высказывание Владимира Бурматова о том, что исторически сложившееся, что наши собаки начали кусать наших граждан. Ему было неприятно это слушать.

Смотрим видео:

Источник: Госдума ТВ
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