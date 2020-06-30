Краснокнижний сокол-сапсан обнаружен в природном парке «Синяя»

Редкая птица была замечена в природном парке «Синяя» в Горном улусе. Специалисту Горной инспекции государственного экологического надзора Сардане КРИВОШАПКИНОЙ удалось запечатлеть сокола сапсана на видео. По ее словам, вероятнее всего, краснокнижных пернатых привлекают обнаженные скалы природного парка и много корма, состоящего из птиц среднего размера.

Справка

Сапса́н — хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды. В зависимости от размера и особенностей окраски, различают около 17 подвидов пернатого. Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с.

За всё время наблюдений сапсаны считались редкой птицей. После окончания Второй мировой войны их и без того небольшая численность стала заметно сокращаться. Сапсан включён в Красную книгу России как малочисленный вид, а также в Приложение I к Конвенции СИТЕС, запрещающее торговлю этими птицами во всём мире.