Краснодарская компания намерена построить в Якутии отель

Компания из Краснодарского края рассматривает возможность строительства в Якутии отеля, а также намерена обучить специалистов в сфере гостеприимства и туризма. Кроме того, обсуждается возможность запуска чартерных рейсов из Краснодара или Сочи в Якутск, сообщает ЯСИА.

Сегодня в столице республики состоялась экспертная сессия в рамках Форума предпринимателей. Участники площадки обсудили создание объектов туристской инфраструктуры, формирование системы продаж турпродуктов, деловые связи и сотрудничество в части развития туризма в Якутии. Особое внимание было направлено на сотрудничество региона с Краснодарским краем. Заинтересован в развитии совместных туристических проектов с республикой генеральный директор «Клио Хотелс» Геворг Аветисян.

«Проведя анализ и ознакомившись с республикой, мы определили ряд проблем. Одна из основных — это космическая стоимость на авиаперелёты, которая отпугивает туристов и влечёт за собой только бизнес-индустрию. Вторая проблема — неразвитость туриндустрии и инфраструктуры в целом, для туристов это неприемлемо. Также нужно отрабатывать внутреннюю логистику. В данном случае нужна всеобщая поддержка. Анализируя отели, которые здесь находятся, выявляем множество ошибок, в том числе дефицит конкуренции делает так, что внутренние игроки этого рынка немножко обленились. Надо всё это привести в русло. Мы со своей стороны хотели бы помочь региону. Мы готовы строить отель, также хотим помочь обучить специалистов в сфере гостеприимства», — заявил предприниматель.

Кроме того, по словам первого заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма региона Максима Карбушева, речь идёт о возможном запуске чартерных перевозок из Краснодара или Сочи в Якутск, а также совместной загрузке туристов. «Я думаю, что нашим туроператорам есть чему поучиться, всё-таки опыт у Краснодарского края большой. Таким образом, мы повысим привлекательность и качество оказанных туристических услуг», — отметил замминистра. Главное бизнес-событие года — Форум предпринимателей Якутии проходит с 19 по 23 сентября и приурочен ко Дню предпринимателя и Всемирному дню туризма.