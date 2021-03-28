Красная зона. Дети. Прямая речь

Поздним вечером 23 марта прошлого года в провизорное отделение Детской инфекционной клинической больницы поступило трое детей из одной семьи, у одного из них на следующий день была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Это было начало.

Первыми в борьбу с неизвестной инфекцией в красной зоне вступили врач Саргылана Гуляева, средний медперсонал — Анна Говорова, Николай Ноговицын, Мария Терентьева. В провизорном отделении во главе со старшей медсестрой Сахаей Потаповой работали медсестры Татьяна Неустроева, Варвара Кузьмина, Вера Барышникова, Сахаяна Заровняева, Валентина Павлова, санитарки Виктория Ворожцова, Гертруда Петрова, Наталья Петрова, Евдокия Данилова, Сардана Горохова, Оксана Соловьева.

8 апреля здание больницы стало провизорным госпиталем для детей и взрослых с ковид, а 2 мая стационар был полностью перепрофилирован для лечения детей с новой коронавирусной инфекцией.

Антон МОСКВИН, заместитель главного врача больницы по лечебной работе:

«Количество коек в течение года менялось с пяти до пятидесяти пяти. Всего в стационаре получили лечение более шестисот детей, более пятисот из них с диагнозом «новая коронавирусная инфекция.

Более 90% пролеченных детей — дети из внутрисемейных очагов. Дети поступали практически с рождения (самому маленькому нашему пациенту было всего три недели) и до восемнадцати лет. Двум молодым мамам, которые находились на лечении одновременно со своими детьми, на момент госпитализации еще не исполнилось восемнадцати. Основным осложнением новой коронавирусной инфекции являлась пневмония и, как и у взрослых, одну из основных трудностей составляли дети с сопутствующими заболеваниями. Хочется сказать слова благодарности всему персоналу больницы за самоотверженный труд в этих нелегких условиях, за профессионализм».

Сахая ПОТАПОВА, старшая медсестра: «Я была в составе первой бригады. Поскольку мы с января уже готовились к приему детей с ковид, особого волнения не было. Две недели в провизорном отделении работало шесть бригад (шесть медсестер, шесть санитарок и один врач) и три медсестры на посту в инфекционном корпусе Якутской республиканской клинической больницы, где проходили лечение дети с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.

Сначала было тяжело физически каждый день находиться в противочумных костюмах. Непрерывно работать по четыре-восемь часов было большой нагрузкой для организма, но человек ко всему привыкает…

В апреле-мае, когда количество детей стало больше, количество бригад увеличилось, медсестер стало тридцать, санитарок – двадцать три, врачей – четыре. С апреля по декабрь мы все жили в гостинице. У нас очень хороший, грамотный оперштаб во главе с главврачом Владимиром Владимировичем Богдашиным. Нам создали и продолжают создавать все условия для нормальной работы, учитывают все наши пожелания. Мы благодарны нашим коллегам, которые были в «тылу», нашему профкому за поддержку и помощь. Спасибо нашим родителям, детям, мужьям за поддержку, терпение и понимание, они — настоящие герои нашего времени».

Татьяна НЕУСТРОЕВА, старшая медсестра: «Мы теоретически были готовы к борьбе с COVID-19, тренировались правильно надевать противочумные костюмы, учились безопасно их снимать, дышать через фильтры, в первое время одевание занимало почти полчаса, это сейчас мы уже привыкли к такому «обмундированию».

Все манипуляции проводим в трех перчатках — взвешивание, измерение температуры, забор анализов, уколы, мониторинг самочувствия и состояния пациента. Нащупать и попасть в периферическую вену в защитном комбинезоне и постоянно запотевающих очках, снимать электрокардиограмму, делать перевязки очень трудно.

Среди наших пациентов были школьники, подростки, дети садовского возраста, даже груднички. Нам было очень важно найти подход к родителям поступающего ребенка, так как они были напуганы и встревожены.

Из-за COVID – 19 мы не виделась с родными, это было морально тяжело, наш маршрут почти год был «гостиница-больница-гостиница».

Но, несмотря на трудности, мы работали, учились через онлайн-семинары, повышали квалификацию, получали сертификаты».

Анастасия СЕМЕНОВА, врач-инфекционист, заведующий коронавирусным отделением: «Врачи, медсестры, санитары каждый день боролись и продолжают бороться за жизни больных детей. В нашем отделении работают не только врачи-инфекционисты, но и педиатры и ЛОР-врачи, им тоже пришлось овладеть всеми этапами лечения коронавирусной инфекции. Когда коронавирус появился в Китае, мы даже предположить не могли, что он придёт и к нам. Нас, медиков, стали готовить к приёму возможных пациентов, было ощущение, что информации слишком много. Оказалось, не зря.

Пандемия изменила жизнь каждого из нас, поменялись ценности, материальное ушло на второй план, а человеческое тепло, поддержка и добро вышли на первый.

Вирус медиков тоже не щадит, за период борьбы с коронавирусом из числа моих коллег переболело семь человек. С апреля по декабрь сотрудники жили в гостинице и не видели своих родных. По полгода работая в «красной зоне», с домашними связывались только по телефону или видеосвязи.

Наша работа сейчас немного отличается от того, что было до пандемии. Как и прежде, медсестры ставят капельницы, раздают лекарства, делают уколы, но в организационном плане и психологически все стало по-другому. Мы теперь ходим не в халатах, а в защитных костюмах, с коллегами из чистой зоны общаемся по телефону. Все медики, действительно, словно на передовой, но сейчас есть оснащение, спецзащита, «сражаться» легче. В красной зоне так же, как и в обычной жизни, ломается сантехника, перегорают лампочки, ломается медицинская техника, которую приходится ремонтировать, настраивать, подключать, и технические работники, также облачившись в защитные костюмы, исправляют неисправности. Дольше всех находятся с пациентами медсестры, больше общаются с ними, и больные относятся к ним по-особенному, даже жалеют. Медики работают практически без отдыха, но не унывают, потому что уверены: вирус победим. Борьба с коронавирусной угрозой стала проверкой на прочность для всех. В самом начале было непросто — мы впервые столкнулись с чем-то непредсказуемым. Кто-то запаниковал, кто-то ударился в отрицание вируса, и только медперсонал продолжает достойно и мужественно делать свою работу, спасая больных».

Марианна АНДРЕЕВА, врач-эпидемиолог: «С пандемией пришло понимание, что необходимо постоянно следить за информацией об инфекционной заболеваемости в мире, о появлении новых, неизвестных болезней. Если раньше я скептически относилась к новостям, что где-то там, в далекой Африке, зарегистрирована экзотическая болезнь, то сейчас я практически ежедневно просматриваю сайт Всемирной организации здравоохранения. Мир без границ заставляет это делать. Очень хорошо, что общество становится открытым, много источников информации, существует быстрая вертикальная и горизонтальная связь. Благодаря раннему оповещению, подготовка к возможному завозу новой коронавирусной инфекции в Россию началась еще в январе 2020 года.

Мы начали мониторить ситуацию, информировать сотрудников, повторять правила использования средств защиты, планировать размещение отделений, учиться отбирать пробы для лабораторного исследования на SARS-CoV-2, готовить списочный состав сотрудников для работы с COVID-19, внимательно смотрели онлайн-семинары федеральных клиник, которые первыми столкнулись с новой коронавирусной инфекцией…

Одновременно был усилен санитарно – противоэпидемический режим в больнице. Уже тогда стало ясно, что пандемия не обойдет стороной республику. Но вот когда и в каком масштабе – это было не известно. Когда в марте прошлого года появились первые больные среди взрослых, мы перешли на режим повышенной готовности. Когда первый инфицированный ребенок поступил в больницу, «колесо завертелось». Никто не знал, какие сюрпризы преподнесет ранее неизвестная инфекция. Бывало, что работали по наитию, интуитивно. Пандемия напомнила, что безопасность персонала превыше всего, и этот принцип надо сохранить навсегда в последующей работе. Я полностью согласна с лётным правилом, которое все слышат в самолетах: «В случае разгерметизации салона кислородную маску нужно сначала надеть на себя, потом — на ребёнка». Эти слова очень актуальны для больниц. Ведь, если медицинские работники заболеют и «выйдут из строя», о каком качестве лечения может идти речь. Надеюсь, это поняли все медики республики. Пандемия COVID-19 заставила нас быстро думать и быстро принимать решения, порой не соответствующие санитарным требованиям, но единственно верные в складывающейся текущей ситуации.

Я благодарна коллегам и горжусь всеми сотрудниками, начиная с рабочих, санитарок, медсестер, врачей за то, что без какой-либо паники, суеты и нервотрепки оперативно включились в процесс и начали работу в новых условиях. Говорю всем спасибо, что подставляли друг другу плечо, выручали в сложных ситуациях, сообща решали сложные вопросы. Но пандемия не закончилась, работа продолжается. Подведение итогов еще впереди».