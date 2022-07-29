29.07.2022
22:06
381

Якутск

Красивые дома строят на старых могилах — эксперт

Об этом сообщает ВК Николай МАКАРОВ, директор департамента по сохранению объектов культурного наследия Якутии.

 — При проведении земляных работ обнаружены старые захоронения в с. Хатассы. Проблема строительства домов на месте старых погостов актуальна как никогда. Сходили, посмотрели как строятся большие красивые дома, а весь участок в старых могилах. На сегодня ведем работу с археологами о проведении раскопок и переносе обнаруженных остатков.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх