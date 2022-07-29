Красивые дома строят на старых могилах — эксперт

Об этом сообщает ВК Николай МАКАРОВ, директор департамента по сохранению объектов культурного наследия Якутии.

— При проведении земляных работ обнаружены старые захоронения в с. Хатассы. Проблема строительства домов на месте старых погостов актуальна как никогда. Сходили, посмотрели как строятся большие красивые дома, а весь участок в старых могилах. На сегодня ведем работу с археологами о проведении раскопок и переносе обнаруженных остатков.