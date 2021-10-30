Красавица-замминистра вышла из декрета!

Любовь КЛЮКИНА вернулась на государственную службу после отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил в своем фейсбуке Александр СУСОЕВ, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

— Та-дааам! К нам в министерство вернулась заместитель министра — Любовь Клюкина 🔥👍👍. Многие ее потеряли, потому что у нее был декретный отпуск. Сидела по уходу за ребёнком.

Любовь Николаевна, с возвращением на госслужбу!! 💪🏼👍👍

Любовь Клюкина была назначена замминистра в 2018 году, для чего переехала в Якутск из Ленска. Пока Любовь Николаевна лично улучшала показатели демографической политики, на ее место была назначена Надежда МОХНАЧЕВСКАЯ. Как раз на этой неделе кресло освободилось, так как Надежда Вячеславовна назначена руководителем исполкома Общественной Палаты Якутии.

В этом министерстве много изменений. Министр Степан САРГЫДАЕВ направлен Ил Дарханом в Чурапчинский улус, где скоро предстоят выборы главы. Неделю назад министерство возглавил Петр ШАМАЕВ.