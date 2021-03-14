14.03.2021
14:28
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Светская хроника

Красавица-якутянка сообщила новость

Дизайнер, художник, креативный и позитивный человек и просто красавица Кыдана Игнатьева поделилась радостной новостью» «Рада сообщить, что попала в числе 100 финалистов образовательной программы Архитекторы.рф @architects_russia отобранных со всех регионов России👏👏👏Уверена, эта учеба даст мне бесценный опыт для того, чтобы дальше работать над развитием комфортной городской и сельской среды нашей республики».

Архитекторы.рф — бесплатные краткосрочные образовательные программы, нацеленные на создание в России молодого архитектурного сообщества, способного менять города и регионы. Якутия участвует в проекте не первый год. В 2019 году в первый поток программы прошел архитектор Сергей Пермяков. В 2020 году – архитектор, специалист по культурному программированию Центра компетенций «LETO YAKUTIA» Анку Гасич.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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