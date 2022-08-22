22.08.2022
16:10
821
Красота & Здоровье
Красавица дня: Сардаана Ушницкая 😍 любуемся фото
Краса Строительного комплекса Якутии 2022 г. — Ушницкая Сардаана. Инженер первой категории ГКУ «Служба государственного заказчика РС (Я)».
Фото: Fekla Farhitova
Источник: Fekla Farhitova
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