Красавицы Якутии радуются весне

Весна в Якутии самое долгожданное событие в жизни якутян. Сверкающее солнце и похорошевшие девушки радуют душу. Мы сделали фотоподборку первых весенних фото якутских красавиц:
ТОП-30 «Мисс Мира — 2018» Наталья Строева:
🌸 SPRING SPRING SPRING 🌸⠀
Модель и фитнес-инструктор Алена Каратаева:
Порой мне кажется что я родилась, совсем не в то время. Нынешнее поколение принадлежит алчным и доступным. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадёжным и неинтересным. Люди забыли о верности, о человеческом счастье, о том что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус. Красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.
С 1 днём весны 🌷
И пусть ваша любовь растает, и нахлынут новые чувства.
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Порой мне кажется что я родилась, совсем не в то время. Нынешнее поколение принадлежит алчным и доступным. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадёжным и неинтересным. Люди забыли о верности, о человеческом счастье, о том что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус. Красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало. С 1 днём весны 🌷 И пусть ваша любовь растает и нахлынут новые чувства. Легкое золотистое платье от @charm__design
Ведущая Гея Буртахова:
«Говорят завтра уже весна!!!💃👍🤪»
Организатор мероприятий Алия Габышева:
«Что же мне приснится этой волшебной ночью…»
Директор модельного агентства Сардана Порядина:
С первым днём весны🍃может вместо очков начать носить линзы?👀
Красавица Кристина Сортоева:
А вот и весна! 🌼🌸🌼 Здравствуй, март! 🌿🌷🌞
«Мисс интернет» Мисс Республика Саха (Якутия) 2018 Виолетта Христофорова:
Love Me Harder🖤
Красавица Ларина: 🌼
Ну здравствуй, весна-красна!