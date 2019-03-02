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2 марта 2019, 15:00
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Красавицы Якутии радуются весне

Весна в Якутии самое долгожданное событие в жизни якутян. Сверкающее солнце и похорошевшие девушки радуют душу. Мы сделали фотоподборку первых весенних фото якутских красавиц:

ТОП-30 «Мисс Мира — 2018» Наталья Строева:

🌸 SPRING SPRING SPRING 🌸

Модель и фитнес-инструктор Алена Каратаева: 

Порой мне кажется что я родилась, совсем не в то время. Нынешнее поколение принадлежит алчным и доступным. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадёжным и неинтересным. Люди забыли о верности, о человеческом счастье, о том что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус. Красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.
С 1 днём весны 🌷
И пусть ваша любовь растает, и нахлынут новые чувства.

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Порой мне кажется что я родилась, совсем не в то время. Нынешнее поколение принадлежит алчным и доступным. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадёжным и неинтересным. Люди забыли о верности, о человеческом счастье, о том что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус. Красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало. С 1 днём весны 🌷 И пусть ваша любовь растает и нахлынут новые чувства. Легкое золотистое платье от @charm__design

A post shared by ♠️Karat♠️أمينة قيراط (@black_karat8) on

Ведущая Гея Буртахова:

«Говорят завтра уже весна!!!💃👍🤪»

Организатор мероприятий Алия Габышева:

«Что же мне приснится этой волшебной ночью…»

Директор модельного агентства Сардана Порядина:

С первым днём весны🍃может вместо очков начать носить линзы?👀

Красавица Кристина Сортоева:

А вот и весна! 🌼🌸🌼 Здравствуй, март! 🌿🌷🌞

«Мисс интернет» Мисс Республика Саха (Якутия) 2018 Виолетта Христофорова:

Love Me Harder🖤

Красавица Ларина: 🌼

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🌼

A post shared by ❄ Respublika Sakha(Yakutia) 🇷🇺 (@larina_karter) on

Ну здравствуй, весна-красна!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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