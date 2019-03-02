Красавицы Якутии радуются весне

Весна в Якутии самое долгожданное событие в жизни якутян. Сверкающее солнце и похорошевшие девушки радуют душу. Мы сделали фотоподборку первых весенних фото якутских красавиц:

ТОП-30 «Мисс Мира — 2018» Наталья Строева:

Модель и фитнес-инструктор Алена Каратаева:

Порой мне кажется что я родилась, совсем не в то время. Нынешнее поколение принадлежит алчным и доступным. Все самое важное обесценилось… Стало никому не нужным, ненадёжным и неинтересным. Люди забыли о верности, о человеческом счастье, о том что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус. Красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.

С 1 днём весны 🌷

И пусть ваша любовь растает, и нахлынут новые чувства.