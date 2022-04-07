Красавчик Соколов впервые сыграл за «Крылья Советов»⚽

⚽️Артём Соколов впервые сыграл за «Крылья Советов» в матче РПЛ⚡️

Дебют якутского футболиста выдался не самым успешным. Соколов вышел на замену к 80-й минуте, когда счёт на табло был уже 1:0 в пользу «Ростова». Артём заменил полузащитника Антона Зиньковского — сообщает телеграм-канал Спорт Якутии.

До конца игры счёт не изменился. Подопечные Валерия Карпина одержали домашнюю победу в Ростове-на-Дону. Игра 19-тура чемпионата России состоялась 6 апреля.