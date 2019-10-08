Край вечной мерзлоты и открытых сердец…

В минувшее воскресенье, 06 октября в кинотеатре «Совкино» Хабаровска, фильм-победитель номинации «Приз зрительских симпатий» 41-го Московского международного кинофестиваля: «Мин урдубэр кун хаьан да киирбэт» (Надо мною солнце не садится), режиссёра Любови Борисовой, был представлен хабаровскому зрителю.

Показ фильма осуществлен в рамках популярного проекта «Кино-завтрак», клуба межнационального общения творческой молодёжи «МиР» и еврейского культурного благотворительного фонда «Гешер», соискателя Фонда президентских грантов, при организационной поддержке Краевого научно-образовательного творческого объединения культуры Министерства культуры Хабаровского края и Постпредства Якутии по ДФО.

Цель проекта «Кино-завтрак»: в течение года в один из воскресных дней в доступной и интересной форме познакомить гостей разных национальностей и разного возраста с культурой, традициями и ценностями жителей Дальнего Востока. Так, 6 октября, темой мероприятия стала якутская культура.

В это утро были организованы мастер-классы игры на хомусе, изготовления национальных оберегов на бумаге и ткани, весёлые якутские игры, ярмарка продажа сувениров и изделий из серебра, дегустация традиционного кумыса и морса из якутской брусники. С концертными номерами выступили представители якутской диаспоры города.

Перед показом фильма, собравшихся угощали чаем с пирожками «Сандалы» и лепешками «Тыгынскими», изготовленными хабаровскими поварами по рецептам маэстро якутской кухни Иннокентия Тарбахова.

А в финале мероприятия, при полном аншлаге, зритель познакомился с одним из ярких кинопродуктов компании «Сахафильм», имевшим грандиозный успех на нескольких кинофестивалях в России и за рубежом.

Фильм «Надо мною солнце не садится» не оставил равнодушным ни одного зрителя в зале, заставляя смеяться, плакать и сопереживать героям. В этой невероятной связи со зрителем, с элементами традиционной культуры, прослеживается одна из причин успехов республиканского кинематографа последние несколько лет.

Учитывая большой интерес дальневосточного зрителя к якутскому кино, Постпредством Якутии по ДФО, прорабатывается вопрос организации в 2020 году, кинофестивалей по регионам Дальнего Востока.