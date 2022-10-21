Краеведческий музей «Дьөһөгөй оҕото» распахнул свои двери

Краеведческий музей «Дьөһөгөй оҕото» в селе Улахан-Ан распахнул свои двери.

Как говорят в наслеге, в музее собраны редкие экспонаты, которых нет по всей республике.

Земляков с открытием долгожданного музея поздравил глава Хангаласского улуса Олег Иринеев. «Музеи служат хранителем времени и являются мостом между временами и культурами. Отрадно, что музей с. Улахан-Ан посвящен божеству Дьөһөгөй, ведь наслег издавна славится своим бережным отношением к лошадям: здесь функционирует многоотраслевое предприятие конезавод «Берте», главной отраслью, определяющей основное производственное направление является табунное коневодство, ежегодно растет поголовье лошадей. Уверен, что на протяжении многих лет музей будет радовать селян и гостей своими экспонатами и интересными историями», — сказал Олег Иринеев.

Музей расположился в старом здании наслежной администрации. Руководитель музея — Парасковья Максимова.