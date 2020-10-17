КПРФ поздравляет Андрея Васильевича Кривошапкина

Уважаемый Андрей Васильевич!

Сегодня мы, Ваши соратники и друзья, горячо и сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем — 80-летием со дня рождения!

Вы — человек с прекрасной биографией видного общественного и государственного деятеля, ученого, талантливого писателя и политика.

Вы родились в многодетной семье эвена-охотника. Со школьных лет тянулись к знаниям, ко всему светлому и доброму. После окончания школы поступили в Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. Это престижное высшее учебное заведение окончили с красным дипломом.

В крайне тяжелый период избирались народным депутатом РСФСР и неоднократно народным депутатом Республики Саха (Якутия). Мы гордимся Вашим беспримерным мужеством, проявленным при защите Советской власти и Конституции РСФСР в октябре 1993 года.

После вероломного запрета партии многие испугались, опустили руки, отошли от борьбы. А Вы со всей присущей Вам энергией и оптимизмом активно участвовали в восстановлении и становлении коммунистической партии, в том числе Якутской республиканской партийной организации.

Вы, будучи членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ и членом бюро Якутского рескома КПРФ, очень много сделали, чтобы идейно вооружить нашу партию для борьбы с антинародным режимом. Этому способствовали Ваши глубокие знания, Ваша принципиальность и последовательность в действиях.

Ваш талант писателя, журналиста, организатора всегда уверенно соединялся с аргументами ученого — кандидата социологических наук, а острый проницательный ум и дар оратора позволял вступать в самые острые дискуссии и отстаивать права и интересы трудового народа.

Сегодня Вы — народный писатель Якутии, просветитель эвенского и других народов — издали более 20 книг и сборников. В своих произведениях воспеваете родную республику и ее народы. Ваши произведения переведены на русский, якутский, туркменский, белорусский, украинский, английский и немецкий языки.

Не может не радовать, что Вы и сейчас продолжаете много и результативно трудиться, передавая свои знания и опыт молодежи. Будучи президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера республики, проводите большую работу по защите интересов малочисленных народов Севера.

Вы всегда показываете глубину понимания проблем и остаетесь образцом высокой культуры. Вы — настоящий коммунист и патриот своей Родины. Честь и слава Вам!

Здоровья и сил, добра и счастья, уважаемый Андрей Васильевич, Вам и Вашей любимой супруге Розе Серафимовне, детям и внукам. Радости и любви, уюта и тепла Вашему дому. Желаем еще на долгие годы сохранить мудрость и оптимизм, которые так важны для работы нашей партии. С юбилеем!

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ,

Саргылана ГОГОЛЕВА, первый секретарь Якутского горкома КПРФ.