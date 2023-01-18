КПРФ: Ниточки этой грязной провокации уходят далеко…
Савва Михайлов должен вернуться обратно — в зону спецоперации, сообщили якутские коммунисты.
- У Саввы Михайлова было тяжёлое заболевание — двухсторонняя пневмония, он лечился от нее в больнице Подмосковья. Выздоровел. Встретился в Новый год с семьёй. И тут случилась такая «подстава», — сказал Sakhalife Айаан Васильев, депутат гордумы от КПРФ.
- — Насколько я знаю, заявление корейца не было принято органами МВД Москвы, так как отсутствуют какие-либо доказательства его обвинений. Лично я предполагаю, что хотели подставить именно участника спецоперации, так как Савва Михайлов наверняка одевал форму военнослужащего. Сыграла роль и азиатская внешность — поэтому кореец именно к нему обратился якобы за помощью, рассчитывая на сочувствие. Убеждён, что ниточки этой грязной провокации уходят далеко, не зря почти сразу этот скандал осветили за рубежом.
Конечно, Савва Михайлов сейчас в очень ситуации. Он уже вернулся после лечения в свою часть на Дальнем Востоке, как и положено военнослужащему.
Мы, коммунисты Якутска, выразили поддержку своему лидеру — руководителю Якутского горкома компартии.
Как говорят, чем чудовищнее ложь, тем труднее от неё отмыться.
Сегодня фракция КПРФ в Ил Тумана провела пресс-конференцию в связи с повышением цен в республике.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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