Козы и кролики на ферме доцента АГАТУ

Фермерские подсобные, иначе говоря, подворовые хозяйства играют жизненно важную роль в обеспечении продовольствием каждой семьи, проживающей не только на территории Якутии, но и в целом страны. Именно поэтому личное подсобное хозяйство во все времена занимала одну из первостепенных мест при разведении крупного рогатого скота, кур, гусей и коз. А сотрудники главного аграрного вуза республики на личном примере развивают фермерство. Одним из них является доцент Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета Степан Игоревич Ильин.

Фермеры, включая животноводов, коневодов, земледельцев, оленеводов, рыбаков, пчеловодов и многих других производителей сельскохозяйственных продуктов питания, обладают уникальным потенциалом. Но в виду развития и урбанизации, со временем население утратило возможность разведения и содержания подсобного хозяйства, что привело к серьезным последствиям, которые мы видим и знаем. В итоге все это привело не только к удорожанию натуральных продуктов питания, но и к нехватке эко-продуктов сельхозпроизводителей в целом.

Понимая всю важность развития и восстановления утраченных способностей прокормить семью собственными натуральными продуктами, Арктический агротехнологический университет ведет работу по восстановлению и поиску новых подходов к организации деятельности семейных фермерских хозяйств.

Отрадно, что сегодня сотрудники университета сами являются примером для молодежи. Так, благодаря кропотливому труду доцент Октемского филиала Степана Ильина получена добротная органическая продукция в виде цыплят-бройлеров, козьего молока, крольчатины, мясо птиц кур и перепелов.

«Безусловно, кролики и козы являются новшеством для разведения в наше время, так как изначально мы как народ занимались разведением скота и лошадей. Тем не менее скажу, что козы в подсобном хозяйстве имеют большое значение, так как научно доказано, что козье молоко отличное лекарство от множества недугов. Он повышает иммунитет, благодаря ему можно улучшать здоровье и бороться с различными инфекционными заболеваниями. Кроме этого, коза потребляет мало сена, кормов, причем может потреблять очень грубые корма, такие как тальник, ивы, различные кустарники. Мы и дальше будем изучать возможности не только по содержанию, но и по увеличению выхода реальных продуктов питания», — отметил Степан Игоревич.

Отметим, что получение сельскохозяйственной продукции высокого качества необходимо рассматривать как задачу, имеющую большое социальное значение, так как от качества сырья зависит выпуск высококачественных, биологически полноценных и безопасных продуктов.

Подсобное хозяйство Ильиных посетил врио ректора Константин Кривошапкин и воочию удостоверился самоотверженному труду сотрудника университета:

«Разумная, целесообразная организация питания семьи должна быть основана на знаниях об организации собственного питания путем деятельность семейной фермы, где будут задействованы не только биология (селекция), но и труд при создании ферм с животными. Если бы каждый селчанин, который мог бы заниматься подсобным хозяйством, понимал не только важность, но и возможность прибыли в виде мясо-молочной живой продукции, то даже при малых вложениях они могли бы получить большую прибыль. Важно помнить, что на выходе – это всегда свежее мясо, яйца, молоко и натуральные деликатесы, которые можно получить от переработки», — отметил Константин Константинович.

Сотрудники Арктического ГАТУ не только обучают студентов азам агробизнеса, создают новые виды, сорта сельхозпродуктов и занимаются лабораторными открытиями в сфере агропромышленного комплекса, но и сами на личном примере занимаются фермерством!