Ковидная статистика в Якутии пополнилась

Сегодня, 30 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса.

Из них в Якутске — 105 случаев.

-Жиганский район 12 случаев;

-Оймяконский район 7 случаев;

Ленский, Намский районы по 6 случаев;

Алданский, Мирнинский и Нюрбинский районы по 5 случаев;

-Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы по 4 случая;

-Амгинский, Нерюнгринский, Таттинский, Томпонский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 3 случая;

Аллаиховский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский и Усть-Алданский районы по 2 случая;

Момский и Олекминский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

Вечером будет объявлены очередные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции, т.к. заканчивается срок установленный ранее.

За сутки лабораториями республики проведено 6 122 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 623 938 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 13469 случаев заболевания COVID-19, 143 случая летального исхода.