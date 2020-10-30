Ковидная статистика в Якутии пополнилась
Сегодня, 30 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса.
Из них в Якутске — 105 случаев.
-Жиганский район 12 случаев;
-Оймяконский район 7 случаев;
Ленский, Намский районы по 6 случаев;
Алданский, Мирнинский и Нюрбинский районы по 5 случаев;
-Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы по 4 случая;
-Амгинский, Нерюнгринский, Таттинский, Томпонский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 3 случая;
Аллаиховский, Верхневилюйский, Горный, Кобяйский и Усть-Алданский районы по 2 случая;
Момский и Олекминский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
Вечером будет объявлены очередные меры по нераспространению новой коронавирусной инфекции, т.к. заканчивается срок установленный ранее.
За сутки лабораториями республики проведено 6 122 исследования на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 623 938 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 13469 случаев заболевания COVID-19, 143 случая летального исхода.
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