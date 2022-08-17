Коронавирус
Ковид возвращается?
В Якутии выявили максимальное количество заболевших COVID-19 за 5 месяцев.
Всего выявлен 421 новый случай COVID-19
За последние сутки в Якутии выявлен 421 новый случай COVID-19, сообщает республиканский оперштаб. Это максимум с 21 марта, когда коронавирус подтвердили у 420 человек.
Больше всего заболевших в Якутске – 316.
В районах:
Мегино-Кангаласский район – 15,
Хангаласский район – 13,
Мирнинский район – 12,
Верхневилюйский, Намский районы – по 7,
Ленский район – 5,
Амгинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы – по 4,
Алданский, Горный, Момский, Оймяконский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 3,
Вилюйский район – 1.
За сутки лабораториями республики проведено 3 597 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 456 783 теста.
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