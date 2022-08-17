Ковид возвращается?

В Якутии выявили максимальное количество заболевших COVID-19 за 5 месяцев.

Всего выявлен 421 новый случай COVID-19

За последние сутки в Якутии выявлен 421 новый случай COVID-19, сообщает республиканский оперштаб. Это максимум с 21 марта, когда коронавирус подтвердили у 420 человек.

Больше всего заболевших в Якутске – 316.

В районах:

Мегино-Кангаласский район – 15,

Хангаласский район – 13,

Мирнинский район – 12,

Верхневилюйский, Намский районы – по 7,

Ленский район – 5,

Амгинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Томпонский, Усть-Алданский, Чурапчинский районы – по 4,

Алданский, Горный, Момский, Оймяконский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский районы – по 3,

Вилюйский район – 1.

За сутки лабораториями республики проведено 3 597 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 456 783 теста.