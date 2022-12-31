Ковид в Якутии: заражений все меньше

На 31.12.2022 г. выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера 42:

— г. Якутск – 20 случаев, — Мирнинский, Нерюнгринский, Олекминский районы — по 3 случая, — Хангаласский район – 2 случая, — Алданский, Жиганский, Ленский, Намский, Томпонский, Усть-Майский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 996 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 707 880 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек или 16,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случая. За сутки 54,1% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 45,9% На 31.12.2022 лечение в стационарах получают 11,7% больных, в амбулаторных условиях – 88,3%. За сутки выздоровело 117 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.