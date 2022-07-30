Ковид в Якутии: заболеваемость растет

На 30.07.2022 г. выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 104 случая:

— г. Якутск – 58 случаев, — Мирнинский район – 8 случаев, — Верхневилюйский район – 5 случаев, — Вилюйский, Нерюнгринский, Таттинский, Хангаласский район – по 4 случая, — Ленский, Усть-Алданский район – по 3 случая, — Горный район – 2 случая, -Амгинский, Верхоянский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Нюрбинский, Оймяконский, Олекминский, Оленекский, Усть-Майский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 092 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 411 781 тест.

За последние сутки госпитализировано 7 человек ил 7,4% от общего количества выявленных случаев за сутки – 106 случаев.

За сутки 54,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 45,3%.

На 30.07.2022 лечение в стационарах получают 9,8% больных, в амбулаторных условиях – 90,2%.

За сутки выздоровели 15 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 641 535 человек. (89,47% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 169 319 человек. Это 67% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино – Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.