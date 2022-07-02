Ковид в Якутии: заболели 33 человека

На 2 июля 2022 г. выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 14 случаев, — Намский район – 4 случая, — Мирнинский, Нюрбинский районы по 3 случая, — Нерюнгринский, Сунтарский, Усть-Алданский районы по 2 случая, — Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 161 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 370 495 тестов.

За последние сутки госпитализировано 8 человек или 24,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 33 случая. За сутки 42,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 57,6%. На 02.07.2022 лечение в стационарах получают 28,2% больных, в амбулаторных условиях – 71,8%. За сутки выздоровели 25 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 634 975 человек. (88,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 166 936 человек Это 66,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.