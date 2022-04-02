Ковид в Якутии: за сутки выздоровели 223 человека

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 223 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 29 человек, или 8,8% от общего количества выявленных случаев за сутки (329 случаев). Из них 26,4% зарегистрировано в столице региона, в районах – 73,6%.

На 2 апреля 2022 года лечение в стационарах получают 16,1% больных, в амбулаторных условиях – 83,9%. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжёлые формы заболевания. Тяжело продолжают болеть не получившие прививку от новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 3 539 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 217 569 тестов.

На сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса в Якутии привиты 610 519 человек, что составляет 85,1% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 153 517 человек. Это 64,3% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Оперштаб призывает в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета от COVID-19.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 013 входящих звонков. На сегодня свободно 28,5% из 755 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 414 выездных бригад. Волонтёрами за сутки обработано семь заявок по доставке продуктов питания и лекарств.