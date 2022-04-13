Ковид в Якутии: за сутки госпитализированы 37 человек

За последние сутки госпитализировано 37 человек или 27,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 133 случая.

За сутки 45,9% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 54,1%.

На 13.04.2022 лечение в стационарах получают 17,9% больных, в амбулаторных условиях – 82,1%. За сутки выздоровели 311 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 614 113 человек (85,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 156 262 человека Это 65,4% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.