Ковид в Якутии: Выздоровевших в два раза больше, чем заболевших

За последние сутки госпитализировано 38 человек или 8,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 423 случая. За сутки 23,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 77,0%, передает Оперштаб республики.

На 13 марта 2022 года лечение в стационарах получают 11,4% больных, в амбулаторных условиях – 88,6%. За сутки выздоровели 992 человека.

До 15% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 602 289 человек (84,0% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 148 093 человека. Это 62,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.