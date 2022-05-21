Ковид в Якутии: выздоровели 107 человек

На 21.05.2022 г. выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 19 случаев, — Намский район — 5 случаев, — Олекминский район – 4 случая, — Алданский, Мирниниский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 3 случая, — Абыйский. Вилюйский, Ленский, Сунтарский, Таттинский, Хангаласский районы по 2 случая, — Оймяконский район -1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 1 869 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 313 719 тестов.

За последние сутки госпитализировано 19 человек или 35,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 53 случая. За сутки 35,8% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 64,2%. На 21.05.2022 лечение в стационарах получают 21,1%больных, в амбулаторных условиях – 78,9%. За сутки выздоровели 107 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 625 916 человек. (87,3% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 162 889 человек. Это 66,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино Кангаласском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.