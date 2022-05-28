Ковид в Якутии: все еще заразен…

На 28.05.2022 г. выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 18 случаев, — Намский район – 5 случаев, — Мирнинский район – 4 случая, — Горный, Нерюнгринский, Хангаласский районы по 3 случая, — Алданский, Ленский, Момский, Оймяконский, Сунтарский, Чурапчинский районы по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 1 620 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработаны 2 324 041 тест.

За последние сутки госпитализировано 9 человек или 18,8% от общего количества выявленных случаев за сутки – 48 случаев. За сутки 37,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 62,5%. На 27.05.2022 лечение в стационарах получают 19% больных, в амбулаторных условиях – 81%. За сутки выздоровели 38 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 628 339 человек. (87,6% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 164 022 человека. Это 67,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.