07.01.2023
12:50
422
Коронавирус
Ковид в Якутии: все еще заразен
На 07.01.2023 г. выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 33:
— г. Якутск – 17 случаев, — Усть-Майский район – 3 случая, — Мирнинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 2 случая, — Жиганский район – 1 случай. За сутки лабораториями республики проведено 537 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 711 656 тестов.
За последние сутки госпитализировано 11 человек или 37,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 29 случая. За сутки 58,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 41,4% На 07.01.2023 лечение в стационарах получают 18,1% больных, в амбулаторных условиях – 81,9%. За сутки выздоровело 39 человек.
Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я)
Источник: тгк Балабкина Бриф
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.01.2023
0
269
07.01.2023
0
192
07.01.2023
0
427
07.01.2023
0
563
07.01.2023
0
1096
07.01.2023
0
410
07.01.2023
0
714
07.01.2023
0
398
07.01.2023
1
716
07.01.2023
0
297
07.01.2023
0
1205
07.01.2023
0
306
07.01.2023
0
2159
07.01.2023
0
1618
07.01.2023
0
619
07.01.2023
0
867
07.01.2023
0
10569
06.01.2023
1
2121
06.01.2023
0
6120
06.01.2023
0
51148
06.01.2023
2
574
06.01.2023
2
1876
06.01.2023
1
5156
06.01.2023
0
1500
06.01.2023
1
729
06.01.2023
1
1839
06.01.2023
2
1974
06.01.2023
0
1022
06.01.2023
0
2828
06.01.2023
0
899
06.01.2023
0
490
06.01.2023
0
2170
06.01.2023
0
687
06.01.2023
0
686
06.01.2023
0
1003
06.01.2023
0
448
06.01.2023
0
496
06.01.2023
0
1049
06.01.2023
0
1539
06.01.2023
0
1560
06.01.2023
0
2179
06.01.2023
0
1442
06.01.2023
0
1144
06.01.2023
0
3501
06.01.2023
0
5160
06.01.2023
0
1115
06.01.2023
0
2034
05.01.2023
0
2458
05.01.2023
0
1951
05.01.2023
0
7825
05.01.2023
Лучший комментарий
7
3503
05.01.2023
4
3649
05.01.2023
0
1126
05.01.2023
0
428
05.01.2023
0
1330
05.01.2023
0
2550
05.01.2023
0
562
05.01.2023
0
6304
05.01.2023
0
1384
05.01.2023
0
1245
05.01.2023
0
976
05.01.2023
0
486
05.01.2023
0
796
05.01.2023
0
6530
05.01.2023
0
2526
ТОП НОВОСТИ
06.01.2023
0
51558
03.01.2023
0
24581
04.01.2023
0
12611
07.01.2023
0
10766
01.01.2023
1
10452
02.01.2023
0
10275
05.01.2023
0
7840
02.01.2023
0
7650
Добавить комментарий