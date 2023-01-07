Ковид в Якутии: все еще заразен

На 07.01.2023 г. выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 33:

— г. Якутск – 17 случаев, — Усть-Майский район – 3 случая, — Мирнинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 2 случая, — Жиганский район – 1 случай.​​​ За сутки лабораториями республики проведено 537 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 711 656 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11 человек или 37,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 29 случая. За сутки 58,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 41,4% На 07.01.2023 лечение в стационарах получают 18,1% больных, в амбулаторных условиях – 81,9%. За сутки выздоровело 39 человек.