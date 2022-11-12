Ковид в Якутии: все еще заразен

На 12 ноября 2022 г. выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 22 случая, — Ленский, Намский, Сунтарский районы — по 2 случая, — Абыйский, Аллаиховский, Верхневилюйский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Алданский районы – по 1 случаю.

За последние сутки госпитализировано 3 человека или 7,5% от общего количества выявленных случаев за сутки – 40 случаев. За сутки 55,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%. На 12.11.2022 лечение в стационарах получают 23,0% больных, в амбулаторных условиях – 77,0%. За сутки выздоровел 41 человек.