12.11.2022
09:43
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Коронавирус
Ковид в Якутии: все еще заразен
На 12 ноября 2022 г. выявлено 40 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 22 случая, — Ленский, Намский, Сунтарский районы — по 2 случая, — Абыйский, Аллаиховский, Верхневилюйский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Среднеколымский, Таттинский, Усть-Алданский районы – по 1 случаю.
За последние сутки госпитализировано 3 человека или 7,5% от общего количества выявленных случаев за сутки – 40 случаев. За сутки 55,0% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 55,0%. На 12.11.2022 лечение в стационарах получают 23,0% больных, в амбулаторных условиях – 77,0%. За сутки выздоровел 41 человек.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Балабкина Breif
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