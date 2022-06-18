Ковид в Якутии: все еще заразен

На 18.06.2022 г. выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 17 случаев, — Мирнинский район – 4 случая, — Нюрбинский район – 3 случая, — Мегино-Кангаласский, Олекминский, Таттинский, Хангаласский районы по 2 случая, — Абыйский, Горный, Жиганский, Момский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 619 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 353 394 теста.

За последние сутки госпитализировано 13 человек или 36,0% от общего количества выявленных случаев за сутки – 36 случаев. За сутки 47,2% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 52,8%.

На 18.06.2022 лечение в стационарах получают 29,0% больных, в амбулаторных условиях – 71,0%. За сутки выздоровели 54 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 633 161 человек. (88,3% взрослого населения республики).

