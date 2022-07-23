23.07.2022
09:53
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Коронавирус

Ковид в Якутии: вернулся к прежнему уровню?

На 23.07.2022 г. выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 19 случаев, — Мирнинский район – 5 случаев, — Верхневилюйский – 4 случая, — Хангаласский район – 3 случая, — Нерюнгринский, Таттинский, Олекминский районы – по 2 случая, -Вилюйский, Горный, Оймяконский, Чурапчинский, Усть-Майский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 933 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 398 861 тест.

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Фото: Пресс-служба АГиП
Источник: Балабкина Brief

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