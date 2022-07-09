Ковид в Якутии: уровень заражений прежний

На 9.07.2022 г. выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 15 случаев, — Мирнинский район — 4 случая, — Верхневилюйский, Нерюнгринский, Хангаласский районы — по 2 случая, -Вилюйский, Горный, Ленский, Мегино-Кангаласский, Оймяконский, Олекминский, Таттинский, Усть-Майский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 455 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 379 502 теста.

За последние сутки госпитализировано 7 человек или 21,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 33 случая. За сутки 45,5% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 54,5%. На 09.07.2022 лечение в стационарах получают 22,0% больных, в амбулаторных условиях – 78,0%. За сутки выздоровели 33 человека. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных. Первым компонентом привиты 636 228 человек. (88,7% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 167 484 человека. Это 66,7% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Горном, Мегино – Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.