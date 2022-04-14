14.04.2022
08:55
21
Коронавирус
Ковид в Якутии: спада не наблюдается…
На 14.04.2022 г. выявлено 157 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера было 133: — г. Якутск – 64 случая, — Нюрбинский район – 18 случаев, — Мирнинский район – 10 случаев, — Намский район – 9 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 8 случаев, — Хангаласский район – 7 случаев, — Амгинский, Олекминский, Усть-Янский районы — по 5 случаев, — Сунтарский, Усть-Майский районы — по 4 случая, — Аллаиховский, Кобяйский, Момский, Томпонский районы — по 3 случая, — Верхоянский, Оймяконский, Таттинский районы — по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 3 570 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 245 230 тестов.
Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я)
Источник: Балабкина Breif
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