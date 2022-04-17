Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 17.04.2022 г. выявлено 115 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 48 случаев, — Хангаласский район – 8 случаев, — Мирнинский, Олекминский районы по 6 случаев, — Амгинский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский районы по 5 случаев, — Алданский, Мегино – Кангаласский, Среднеколымский, Сунтарский районы по 4 случая, — Жиганский, Ленский районы по 3 случая, — Кобяйский, Оймяконский районы по 2 случая, — Момский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 2 240 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 253 219 тестов.

За последние сутки госпитализировано 14 человек или 12,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 115 случаев.

За сутки 41,7% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 58,3%.

На 17.04.2022 лечение в стационарах получают 17,3% больных, в амбулаторных условиях – 82,7%. За сутки выздоровели 98 человек. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 615 692 человека (85,9% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 157 338 человек Это 65,9% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске. Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

За сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 345 входящих звонков •

Проведено 2 240 исследований в сутки •

Из 603 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 27,2%