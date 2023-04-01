01.04.2023
10:55
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Коронавирус

Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 1 апреля 2023 г. выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции:
 − г. Якутск – 56 случаев,
− Сунтарский район — 3 случая,
− Алданский, Верхневилюйский, Ленский районы – по 2 случая,
− Аллаиховский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.
 За сутки лабораториями республики проведено 1 171 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 804 670 тестов. На 01.04.2023 г. выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции:

− г. Якутск – 56 случаев,
− Сунтарский район — 3 случая,
− Алданский, Верхневилюйский, Ленский районы – по 2 случая,
− Аллаиховский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Среднеколымский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы – по 1 случаю.

Фото: Sakhalife
Источник: Балабкина Бриф

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