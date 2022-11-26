Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 26.11.2022 г. в Якутии выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 38 случаев, — Хангаласский район – 5 случаев, — Нюрбинский, Среднеколымский районы – по 4 случая, — Алданский район – 3 случая, — Ленский район – 2 случая, — Верхневилюйский, Мирнинский, Чурапчинский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 260 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 652 806 тестов.

За последние сутки госпитализировано 6 человек или 10,2% от общего количества выявленных случаев за сутки – 59 случаев. За сутки 64,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 35,6%. На 26.11.2022 лечение в стационарах получают 12,5% больных, в амбулаторных условиях – 87,5%. За сутки выздоровело 45 человек.