Ковид в Якутии: сколько сегодня?

На 23 апреля 2022 г. выявлено 149 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 49 случаев, — Амгинский, Мирнинский районы — по 10 случаев, — Намский район – 9 случаев, — Хангаласский район — 8 случаев, — Ленский район – 6 случаев, — Алданский, Момский, Нюрбинский, Сунтарский районы — по 5 случаев, — Горный, Нерюнгринский, Олекминский, Таттинский, Усть – Майский, Усть – Янский районы — по 4 случая, — Верхоянский, Жиганский, Нижнеколымский районы -по 3 случая. — Среднеколымский, Томпонский районы — по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 711 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 267 237 тестов.

Фото: Пресс-службы АГиП РС(Я) Источник: Балабкина Breif

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